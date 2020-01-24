2020-01-24T13:48:55+03:00
Общество

В Ростовскую область не пустили больше тонны пельменей и вареников

На продукцию не было соответствующих документов
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Больше тонный готовы пельменей и вареников вернулись обратно в Украину.Больше тонный готовы пельменей и вареников вернулись обратно в Украину.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Больше тонный готовых пельменей и вареников вернулись обратно в Украину. Инцидент произошел в Ростовской области. Там в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Матвеев-Курган» через российско-украинскую границу установили фуру, в которой находилась партия готовой продукции. По подсчетам специалистов, речь шла об 1,3 тонны вареников и пельменей.

Однако оказалось, что на них у водителя транспортного средства отсутствуют необходимые документы. В частности, не было разрешение Управления Россельхознадзора. А перемещение съедобного груза по территории нашей страны без него является нарушением ветеринарно-санитарных требований. Как сообщили в ведомстве, ввоз данной продукции был запрещен.

Напомним, на границе задержали дамочку, которая контрабандой попыталась провести несколько тысяч сигарет. Их уже конфисковали, а 36-летней жительнице незалежной теперь придется заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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