2020-01-24T15:19:10+03:00
Общество

Автокредит без залога теперь можно получить в ВТБ

Банк первым предложил новые условия для клиентов
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Новую программу беззалогового автокредитования первым среди лидеров банковского рынка запускает ВТБ. Известно, что условия распространяются как на новые, так и подержанные автомобили, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т.п.

- Новая программа позволяет клиенту приобрести транспортное средство без первоначального взноса, при этом оно не передается в залог банку, а сделка купли-продажи может быть проведена в удобном для заемщика месте, - прокомментировал начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. - Это существенно упрощает процесс оформления кредита и снижает расходы банка. В результате мы можем предложить более привлекательную ставку по сравнению с кредитами наличными, что для конечного покупателя делает автомобиль или мотоцикл еще доступнее. Запуск данного продукта позволит нам в дальнейшем перевести процесс получения таких кредитов полностью в цифровой формат.

Так, минимальная ставка по кредиту составляет от 9% годовых при условии страхования транспортного средства на весь срок, включая дисконт 1 п.п. для зарплатных клиентов. А в рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Срок кредитования – от года до пяти лет, решение принимается банком от 30 минут. При этом подать заявку по новой программе можно на сайте банка или в точках продаж автокредитов, а оформить кредит – как в центрах автокредитования ВТБ, так и в автосалонах.

Напомним, ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 11 месяцев минувшего года объем автокредитования ВТБ превысил 78,3 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте превысил 120,5 млрд рублей.

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