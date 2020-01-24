2020-01-24T17:11:25+03:00
Общество

В Ростовской области сосед украл нагайку и бинокль

А теперь может отправиться за решетку
Ольга ГОПАЛО
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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фото: ГУ МВД России по РО.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фото: ГУ МВД России по РО.
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В полицию Усть-Донецкого района обратился мужчина и рассказал, что кто-то обчистил его дом. По его словам, пропали нагайка и бинокль. Стражи порядка сразу приехали на место ЧП и осмотрели место преступления. Под подозрение попал 48-летний сосед потерпевшего.

Как рассказали в донском главке, мужчина, в итоге, сознался в преступлении. Он рассказал, что со временем собирался продать краденное. По версии хозяина, стоимость пропажи составляет порядка четырех тысяч рублей. В итоге в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время он дожидается суда у себя дома.

А тем временем, как сообщили в ведомстве, украденное уже вернули законному владельцу.

Напомним, в Ростове-на-Дону у водителя маршрутки украли мобильник. Это сделал один из пассажиров. Чужое добро он успел продать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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