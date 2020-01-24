В Ростовской области сосед украл нагайку и бинокль
В полицию Усть-Донецкого района обратился мужчина и рассказал, что кто-то обчистил его дом. По его словам, пропали нагайка и бинокль. Стражи порядка сразу приехали на место ЧП и осмотрели место преступления. Под подозрение попал 48-летний сосед потерпевшего.
Как рассказали в донском главке, мужчина, в итоге, сознался в преступлении. Он рассказал, что со временем собирался продать краденное. По версии хозяина, стоимость пропажи составляет порядка четырех тысяч рублей. В итоге в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время он дожидается суда у себя дома.
А тем временем, как сообщили в ведомстве, украденное уже вернули законному владельцу.
Напомним, в Ростове-на-Дону у водителя маршрутки украли мобильник. Это сделал один из пассажиров. Чужое добро он успел продать.
ИСТОЧНИК KP.RU