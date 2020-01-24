2020-01-24T17:18:43+03:00
Общество

В Ростовской области задержали серийного вора

Мужчина забирал в автомобилях все, что плохо лежит
Ольга ГОПАЛО
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Мужчину уже задержали. Фото: ГУ МВД России по РО.Мужчину уже задержали. Фото: ГУ МВД России по РО.
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В Ростовской области задержали мужчину, которого подозревают в серии краж из автомобилей. Известно, что последнюю злоумышленник совершил в городе Новочеркасске. Там он подобрал ключ и открыл «десятку», вытащил из нее автомагнитолу и другую технику. В полицию обратился хозяин транспортного средства, и по его заявлению полицейские нашли 41-летнего подозреваемого.

Как рассказали в донском главке, мужчина уже был судим за кражи. А на допросах выяснилось, что на его счету еще не меньше десяти краж, которые он совершил подобным образом. В общей сложности, ущерб, который он нанес всем потерпевшим, оценивается в 50 тысяч рублей.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет за решеткой. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Мужчина уже находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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