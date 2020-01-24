В Ростовской области беглец поменял колонию-поселение на СИЗО

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:03:16+03:00

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В Новочеркасске состоялся суд в отношении мужчины, которого обвиняли в побеге из места лишения свободы. Известно, что он отбывал наказание в колонии-поселении за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

Однако летом этого года сиделец повредил забор и сбежал. Но долго бегать ему не пришлось. Уже в октябре прошлого года злоумышленника задержали полицейские на территории все той же Ростовской области.

В итоге на суде мужчина полностью признал свою вину. Теперь ближайшие 2,5 года он пробудет в исправительной колонии строгого режима. Однако обвинительный приговор в законную силу еще не вступил, и у мужчины еще есть время его обжаловать.

Напомним, в Ростовской области в пятницу, 24 января, стало известно о задержании серийного вора. На счету мужчины минимум десяток краж из автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU