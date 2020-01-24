В Ростове-на-Дону директор стройфирмы похитил 1,3 млн рублей, предназначенные для капремонта многоэтажки

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:14:48+03:00

Подрядчик выполнил работы лишь на сумму более 900 тысяч рублей, а остальные деньги присвоил себе.

В ближайшее время его будут судить

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В Ростове-на-Дону совсем скоро на скамье подсудимых окажется директор строительной фирмы. Как рассказали в областной прокуратуре, его обвиняют в хищении более 1,3 миллиона рублей, предназначенных для капитального ремонта многоквартирного дома.

Известно, что тот заключил договор подряда с одним из ТСЖ, расположенном в Северном жилом массиве. И пообещал выполнить капитальный ремонт фасада дома. Деньги ему были перечислены. Речь шла о сумме в 2,2 миллиона рублей. Однако подрядчик выполнил работы лишь на сумму более 900 тысяч рублей, присвоив сдачу себе.

Кроме того, работы выполнялись сотрудниками, которые не были профессионалами. Поэтому ремонт фасада был выполнен не просто с нарушениями технологической последовательности, но и с применением материалов низкого качества, которые не могли использоваться для работ данного вида.

Учитывая, что мужчина отказался отдавать деньги, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». А дело уже отправлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU