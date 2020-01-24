В Новочеркасске директора школы оштрафовали за травму ребенка

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:12:54+03:00

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В прокуратуру города Новочеркасска Ростовской области обратились родители школьницы, которые рассказали, что их дочь пострадала. По их словам, дочь находилась на уроках в образовательном учреждении. Там девочка оступилась и подвернула ногу.

Однако как уверяли родители, первая помощь ей, как пострадавшей, оказана не была. При том, что та жаловалась на острую боль в районе голеностопа. Тогда родные доставили ребенка в ближайшую больницу, а сама девочка несколько дней после этого не посещала школу.

В итоге родители девочки написали жалобу в прокуратуру. Те проверили соблюдения законодательства об образовании. И возбудили в отношении директора административное дело по статье «Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций». Наказание ей назначили в виде штрафа. Однако сумма его не была озвучена.

ИСТОЧНИК KP.RU