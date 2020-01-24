2020-01-24T18:20:40+03:00
Общество

В Новочеркасске директора школы оштрафовали за травму ребенка

Девочка подвернула ногу, но в больницу ее отвезли родители
Ольга ГОПАЛО
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Девочка пострадала в стенах образовательного учреждения.Девочка пострадала в стенах образовательного учреждения.Фото: Ольга Крыльцова
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В прокуратуру города Новочеркасска Ростовской области обратились родители школьницы, которые рассказали, что их дочь пострадала. По их словам, дочь находилась на уроках в образовательном учреждении. Там девочка оступилась и подвернула ногу.

Однако как уверяли родители, первая помощь ей, как пострадавшей, оказана не была. При том, что та жаловалась на острую боль в районе голеностопа. Тогда родные доставили ребенка в ближайшую больницу, а сама девочка несколько дней после этого не посещала в школу.

В итоге, родители девочки написали жалобу в прокуратуру. Те проверили соблюдения законодательства об образовании. И возбудили в отношении директора административное дело по статье «Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций». Наказание ей назначили в виде штрафа. Однако сумма его не была озвучена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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