В Ростове предприниматель мошенническим путем присвоил 50 миллионов рублей
В Ростове предпринимателя обвиняют в уклонении от уплаты крупной суммы налогов.
В ходе следствия выяснилось, что директор одной из коммерческих организаций подал поддельные документы на оформление налогового вычета по налогу на добавленную стоимость. Он обосновал это тем, что имеет финансово-хозяйственные взаимоотношения с фиктивной организацией «фирмой-однодневкой». Таким образом он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 50 миллионов рублей за 3 квартал 2017 года.
В настоящее время он обвиняется по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов путем внесения в налоговую декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений совершенной в особо крупном размере».
- Уголовное дело возбуждено на основании оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области. В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU