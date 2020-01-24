В Ростовской области помилования попросили 18 убийц и 6 насильников

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:35:46+03:00

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Комиссия по вопросам помилования Ростовской области в 2019 году получила на рассмотрение 150 ходатайств заключенных.

Освобождения просили убийцы, насильники и другие осужденные за преступления против личности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди просивших о помиловании 54 человека получили срок за особо тяжкие преступления, 58 - за тяжкие преступления, 25 - за преступления средней тяжести и еще 13 - за преступления небольшой тяжести. Самое большое количество ходатайств поступило от отбывающих наказание за наркотики - 63 обращения. Кроме того, освобождения попросили 18 убийц и шесть насильников, в числе которых четыре педофила.

Более половины обратившихся ранее уже были судимы: о помиловании попросили 86 рецидивистов. На второй шанс понадеялся даже человек, который попал за решетку уже в 14-й раз.

Комиссия рекомендовала помиловать только четырех осужденных. Губернатор согласился с этим мнением и направил президенту соответствующие представления.

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ИСТОЧНИК KP.RU