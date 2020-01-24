Ростовчанка Анастасия Костенко рассказала, как борется с гадом-целлюлитом

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:11:47+03:00

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Беременная ростовчанка Анастасия Костенко публично сообщила, что у нее появился целлюлит.

Девушка опубликовала в своем профиле Инстаграм новое фото, на котором она показала огромный живот. Анастасия решила устроить интерактив с подписчиками и ответить на их вопросы. У красавицы спросили, не появился ли у нее за время беременности целлюлит.

Костенко пришлось признаться, что «апельсиновая корка» на бедрах действительно есть. Модель подробно рассказала о методах борьбы с ним.

- Как только этот гад начинает появляться, иду в атаку с вакуумным массажем и обильным питьем воды. Вроде помогло, - написала в ответ на вопрос модель.

Кроме того, Анастасия призналась, что готовит дома сама и старается придерживаться исключительно здорового питания.

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Анастасия Костенко стала носить одежду мужа на последних месяцах беременности.

В свою одежду девушка уже не влезает.

ИСТОЧНИК KP.RU