Ростовчанка Анастасия Костенко рассказала, как борется с гадом-целлюлитом
Беременная ростовчанка Анастасия Костенко публично сообщила, что у нее появился целлюлит.
Девушка опубликовала в своем профиле Инстаграм новое фото, на котором она показала огромный живот. Анастасия решила устроить интерактив с подписчиками и ответить на их вопросы. У красавицы спросили, не появился ли у нее за время беременности целлюлит.
Костенко пришлось признаться, что «апельсиновая корка» на бедрах действительно есть. Модель подробно рассказала о методах борьбы с ним.
- Как только этот гад начинает появляться, иду в атаку с вакуумным массажем и обильным питьем воды. Вроде помогло, - написала в ответ на вопрос модель.
Кроме того, Анастасия призналась, что готовит дома сама и старается придерживаться исключительно здорового питания.
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Анастасия Костенко стала носить одежду мужа на последних месяцах беременности.
В свою одежду девушка уже не влезает.
ИСТОЧНИК KP.RU