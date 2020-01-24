В Ростовской области неизвестный зарезал пенсионера в его собственной квартире

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:40:18+03:00

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В Ростовской области обнаружили труп пенсионера.

Инцидент произошел в городе Азове 23 января. 82-летнего мужчину пришли проведать родственники. Пенсионера они обнаружили лежащим на полу в полуживом состоянии, а в районе живота у него кровоточила колото-резаная рана, а рядом лежал нож.

Мужчине незамедлительно вызвали скорую помощь. Пенсионера госпитализировали в местную больницу.

- В тяжелом состоянии мужчину доставили в медицинское учреждение, где врачи несколько дней боролись за его жизнь. Но рана оказалась несовместима с жизнью. Пенсионер скончался. Следователи сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего убийства, - сообщил порталу «Регион online» источник в правоохранительных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU