В Ростовской области неизвестный зарезал пенсионера в его собственной квартире
В Ростовской области обнаружили труп пенсионера.
Инцидент произошел в городе Азове 23 января. 82-летнего мужчину пришли проведать родственники. Пенсионера они обнаружили лежащим на полу в полуживом состоянии, а в районе живота у него кровоточила колото-резаная рана, а рядом лежал нож.
Мужчине незамедлительно вызвали скорую помощь. Пенсионера госпитализировали в местную больницу.
- В тяжелом состоянии мужчину доставили в медицинское учреждение, где врачи несколько дней боролись за его жизнь. Но рана оказалась несовместима с жизнью. Пенсионер скончался. Следователи сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего убийства, - сообщил порталу «Регион online» источник в правоохранительных органах.
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ИСТОЧНИК KP.RU