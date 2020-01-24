Павел Мамаев впервые забил гол в составе «Ростова»
Недавно приобретенный донским футбольным клубом скандально известный игрок Павел Мамаев впервые забил гол в составе желто-синих.
В настоящее время ФК «Ростов» находится на сборах. Сегодня, 24 января, донской клуб встретился с «Ригой», в Twitter-аккаунте ростовской команды шла текстовая трансляция матча. На 61-й минуте игры футболист из команды-соперника сшиб Павла Мамаева, к счастью, обошлось без тяжелых травм, но был назначен пенальти.
На 63-й минуте оскорбленный поведением соперника Мамаев успешно реализовал пенальти – мяч и вратарь оказались в совершенно противоположных концах ворот. После забитого им мяча счет на табло стал 3:1. Это был первый гол скандально известного футболиста в матче в составе желто-синих.
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ИСТОЧНИК KP.RU