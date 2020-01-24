Штормовое предупреждение: в Ростове ветер усилится до 15-20 м/с

24 Янв. 2020 2020-01-24T22:02:10+03:00

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В Ростове-на-Дону ожидается резкое усиление ветра.

Согласно данным Росгидрометцентра, завтра, 25 января в донской столице ожидается усиление ветра. Порывами его скорость будет достигать 15-20 метров в секунду. В результате этого есть вероятность падения аварийных деревьев и слабо укреплённых конструкций, обрывы линий электропередач. Горожан просят быть особенно внимательными и не выходить из дома без крайней необходимости.

- Убедительно просим жителей и гостей города соблюдать меры осторожности: не парковать автомобили под деревьями и слабо укреплёнными конструкциями; при скачках напряжения в электросети отключить все электроприборы. В экстренных случаях звоните на номер 112! – сообщили в управлении ГО и ЧС по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU