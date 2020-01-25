Запасы зерна на Дону сократились за год на 37%

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:08:21+03:00

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В донском регионе зафиксировано существенное снижение зерновых запасов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные приводит Ростовстат.

По сообщению территориального органа госстатистики, в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Ростовской области объемы зерна сократились на 948,5 тыс. тонн и составили 1,59 млн тонн.

- По сравнению с данными на 1 января 2019 года запасы зерна уменьшились в сельскохозяйственных организациях — на 508,1 тыс. тон или на 39,9%, а в заготовительных и перерабатывающих организациях — на 440,4 тыс. тонн или на 34,7% соответственно, - привели актуальные статистические показатели в Ростовстате.

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ИСТОЧНИК KP.RU