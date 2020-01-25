2020-01-25T10:08:21+03:00
Общество

Запасы зерна на Дону сократились за год на 37%

Такие данные опубликовал Ростовстат
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
По сравнению с прошлым годом запасы зерна существенно сократились. Фото: donland.ruПо сравнению с прошлым годом запасы зерна существенно сократились. Фото: donland.ru
Изменить размер текста:

В донском регионе зафиксировано существенное снижение зерновых запасов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные приводит Ростовстат.

По сообщению территориального органа госстатистики, в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Ростовской области объемы зерна сократились на 948,5 тыс. тонн и составили 1,59 млн тонн.

- По сравнению с данными на 1 января 2019 года запасы зерна уменьшились в сельскохозяйственных организациях — на 508,1 тыс. тон или на 39,9%, а в заготовительных и перерабатывающих организациях — на 440,4 тыс. тонн или на 34,7% соответственно, - привели актуальные статистические показатели в Ростовстате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Дону собрали самый большой в России урожай ранних зерновых

Причем, львиная доля урожая — высококачественное продовольственное зерно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Донские полицейские задержали промышлявший разбоем криминальный дуэт
Власти Ростова демонтировали нелегальные торговые павильоны возле рынка «Шайба»
Запасы зерна на Дону сократились за год на 37%
Штормовое предупреждение: в Ростове ветер усилится до 15-20 м/с
Павел Мамаев впервые забил гол в составе «Ростова»
В Ростове произошла авария с тремя пострадавшими
В Ростовской области неизвестный зарезал пенсионера в его собственной квартире
Ростовчанка Анастасия Костенко рассказала, как борется с гадом-целлюлитом
В Ростовской области помилования попросили 18 убийц и 6 насильников
В Ростове предприниматель мошенническим путем присвоил 50 миллионов рублей
В Новочеркасске директора школы оштрафовали за травму ребенка
В Новочеркасске директора школы оштрафовали за травму ребенка