Власти Ростова демонтировали нелегальные торговые павильоны возле рынка «Шайба»

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:22:01+03:00

Рынок "Шайба" - один из самых популярных в Ворошиловском районе Ростова. Фото: Архив "КП"

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В донской столице возле рынка «Шайба» в Северном жилом массиве снесли все нелегальные торговые павильоны. Об этом сообщили в мэрии Ростов-на-Дону.

Градоначальник Алексей Логвиненко поручил службам Ворошиловского района продумать благоустройство территории с учетом мнения жителей близлежащих домов.

Территорию благоустроят с учетом мнения жителей близлежащих домов. Фото: rostov-gorod.ru

Все поступившие предложения будут проанализированы и рассмотрены специалистами. По результатам будет разработан дизай-проект и сметная документация для его реализации, - говорится в сообщении пресс-службы администрации донской столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU