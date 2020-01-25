2020-01-25T11:22:01+03:00
Общество

Власти Ростова демонтировали нелегальные торговые павильоны возле рынка «Шайба»

Территорию благоустроят с учетом мнения жителей близлежащих домов
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Рынок "Шайба" - один из самых популярных в Ворошиловском районе Ростова.Рынок "Шайба" - один из самых популярных в Ворошиловском районе Ростова.Фото: Архив "КП"
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В донской столице возле рынка «Шайба» в Северном жилом массиве снесли все нелегальные торговые павильоны. Об этом сообщили в мэрии Ростов-на-Дону.

Градоначальник Алексей Логвиненко поручил службам Ворошиловского района продумать благоустройство территории с учетом мнения жителей близлежащих домов.

Территорию благоустроят с учетом мнения жителей близлежащих домов. Фото: rostov-gorod.ru

Территорию благоустроят с учетом мнения жителей близлежащих домов. Фото: rostov-gorod.ru

Все поступившие предложения будут проанализированы и рассмотрены специалистами. По результатам будет разработан дизай-проект и сметная документация для его реализации, - говорится в сообщении пресс-службы администрации донской столицы.

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Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила замглавы администрации южной столицы Светлана Камбулова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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