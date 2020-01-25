Донские полицейские задержали промышлявший разбоем криминальный дуэт

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:56:12+03:00

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Полицейские Ростовской области арестовали двоих мужчин, которых подозревают в совершении целой серии разбойных нападений, произошедших в декабре 2019 года.

Среди эпизодов, в причастности к которым могут иметь отношение задержанные, относятся события, случившиеся в городах Гуково и Новошахтинск. В конце года было совершено четыре разбойных нападения на автозаправочную станцию, котельную, отделение быстроденьги, косметический магазин, а также попытка кражи из банкомата.

Как установили правоохранители, во всех случаях злоумышленники были одеты в камуфляжную одежду, а при себе имели предмет похожий на пистолет, с помощью которого они угрожали и забирали деньги из касс или имущество у жителей города.

Оперативники выяснили, что схема везде была одинаковая. Мужчины днем врывались в помещения и с угрозами требовали отдать им всю имевшуюся наличность, после чего скрывались с места происшествия. Кроме того, на их счету имеется избиение женщины, работавшей кочегаром, у которой злоумышленники также отобрали мобильный телефон.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установились причастность и задержали 26 и 20 - летних жителей города Гукова. В отделе полиции задержанные дали признательные показания. Сейчас устанавливается причастность фигурантов еще к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории городов. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей. Деньгами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Разбой» и «Покушение на кражу». Обвиняемых в преступлениях заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU