В аэропорту Платов усилили контроль безопасности за рейсами из Китая и Таиланда
В аэропорту Платов были усилены меры по санитарно-карантинному контролю и досмотру прилетающих из-за рубежа самолетов по причине вероятной угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает донское управление Роспотребнадзора.
По информации, размещенной на сайте ведомства, к 23 января были внимательно осмотрены пассажиры 97 рейсов, в числе которых шесть рейсов из Китая и Таиланда. В общей сложности, специалисты досмотрели более 21 тысячи человек.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, авиалайнеры проверяются в два этапа.
На первом происходит термометрия и анкетирование пассажиров на борту самолетов. После этого следует контроль с измерением температуры на стационарных тепловизорах в зале прилета (до кабин паспортного контроля).
Помимо этого, в Платове регулярно проводится бактерицидная обработка воздуха в помещениях с пассажирами рейсов.
ИСТОЧНИК KP.RU