2020-01-25T14:18:57+03:00
Общество

В аэропорту Платов усилили контроль безопасности за рейсами из Китая и Таиланда

Комплекс мер призван защитить воздушную гавань от коронавируса
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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В общей сложности, специалисты уже досмотрели в Платове более 21 тысячи пассажиров.В общей сложности, специалисты уже досмотрели в Платове более 21 тысячи пассажиров.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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В аэропорту Платов были усилены меры по санитарно-карантинному контролю и досмотру прилетающих из-за рубежа самолетов по причине вероятной угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает донское управление Роспотребнадзора.

По информации, размещенной на сайте ведомства, к 23 января были внимательно осмотрены пассажиры 97 рейсов, в числе которых шесть рейсов из Китая и Таиланда. В общей сложности, специалисты досмотрели более 21 тысячи человек.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, авиалайнеры проверяются в два этапа.

На первом происходит термометрия и анкетирование пассажиров на борту самолетов. После этого следует контроль с измерением температуры на стационарных тепловизорах в зале прилета (до кабин паспортного контроля).

Помимо этого, в Платове регулярно проводится бактерицидная обработка воздуха в помещениях с пассажирами рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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