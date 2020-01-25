В аэропорту Платов усилили контроль безопасности за рейсами из Китая и Таиланда

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:18:57+03:00

В общей сложности, специалисты уже досмотрели в Платове более 21 тысячи пассажиров. Фото: Александр СТЕПАНОВ

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В аэропорту Платов были усилены меры по санитарно-карантинному контролю и досмотру прилетающих из-за рубежа самолетов по причине вероятной угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает донское управление Роспотребнадзора.

По информации, размещенной на сайте ведомства, к 23 января были внимательно осмотрены пассажиры 97 рейсов, в числе которых шесть рейсов из Китая и Таиланда. В общей сложности, специалисты досмотрели более 21 тысячи человек.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, авиалайнеры проверяются в два этапа.

На первом происходит термометрия и анкетирование пассажиров на борту самолетов. После этого следует контроль с измерением температуры на стационарных тепловизорах в зале прилета (до кабин паспортного контроля).

Помимо этого, в Платове регулярно проводится бактерицидная обработка воздуха в помещениях с пассажирами рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU