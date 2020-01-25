2020-01-25T15:16:46+03:00
Звезды

«Вырубил Алану и забрал телефон»: эпатажная пара Мамаевых опубликовала новое фото

Пользователи интернета восприняли снимок с изрядной долей юмора
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Звездная пара показала, как проводит свободное время. Фото: instagram.com/alana_mamaevaЗвездная пара показала, как проводит свободное время. Фото: instagram.com/alana_mamaeva
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Супруга скандально известного футболиста Павла Мамаева, недавно забившего первый гол за ФК «Ростов», опубликовала в своем профиле совместное фото с мужем. На снимке эпатажная пара, облаченная в белые одежды, позирует в роскошном салоне автомобиля.

Пока полузащитник «желто-синих» показывает в кадр рокерскую «козу», сидящая на соседнем сиденье Алана пребывает, по всей видимости, в бессознательном состоянии.

- Пока ты спишь, - такими словами прокомментировала фотографию девушка.

Ее фолловеры предложили в комментариях своими версии запечатленного на снимке.

- Он ее вырубил и забрал телефон, - без обиняков заявил пользователь Денис Бажко.

Подписчик не смог удержаться от иронии. Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Подписчик не смог удержаться от иронии. Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Впрочем, многим из пользователей сети озорной кадр пришелся по душе.

«Любимая парочка», «Красивые. Молодцы!», «Аланчик даже спит красиво. Самые классные вы с Пашкой», «Вы очень милая пара», - написали в комментариях фолловеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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