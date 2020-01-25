2020-01-25T17:41:02+03:00
Спорт

Русская русалка Влада Чигирева показала виртуозные подводные пируэты

У спортсменки поинтересовались, точно ли она человек?
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Влада Чигирева показала, что значит уверенно чувствовать себя под водой. Фото: instagram.com/chigirevavladaВлада Чигирева показала, что значит уверенно чувствовать себя под водой. Фото: instagram.com/chigirevavlada
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Самая известная синхронистка из Ростовской области, Олимпийская чемпионка Влада Чигирева поделилась со своими подписчиками в инстаграме видеокадрами подводного плавания. В стильном ролике русская русалка легко и непринужденно проделывает виртуозные пируэты под толщей воды. Кажется, будто девушка и вовсе не дышит, как все другие люди – настолько гармонично и естественно чувствует себя Влада в родной стихии. Компанию ростовчанке составила другая известная российская пловчиха Мария Шурочкина.

chigirevavladachigirevavlada
Волшебное мастерство Влады Чигиревой не может оставить равнодушным.
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- Спасибо за возможность кайфануть от любимого дела - просто красивыми, без каких-либо физических нагрузок, поплавать под водой. Хоть и вода была нереально холодной - мы с Марией Шурочкиной не можем не согласиться, что результат бомба, - написала Чигирева.

«Вы точно люди?», «Очень пластичная, красивые бедра! Здорово!», «Очень круто! Браво!», «Прекрасное видео! Спасибо за ваш труд и терпение», - отреагировали фолловеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Русская русалка Влада Чигирева показала виртуозные подводные пируэты
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