ГК «Ростов-Дон» оступился в матче с «Мецем» во Франции

25 Янв. 2020 2020-01-25T20:25:39+03:00

В прошлом сезоне команды уже встречались в очном противостоянии. Фото: ГК "Ростов-Дон"

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Гандболистки «Ростова-Дона» в субботу, 25 января, не сумели справится с французским «Мецем» в матче первого круга основного раунда Лиги чемпионов. Сложная игра на выезде завершилась досадным поражением российской команды со счетом 20:23.

На поединок с француженками не полетели сразу несколько игроков - в Ростове-на-Дону остались Ирина Никитина, Милана Таженова, Марина Судакова, Майя Петрова и Анна Вяхирева. Особенно неприятной стала потеря Вяхиревой, накануне удостоенной звания самой лучшей гандболистки в мире – накануне отъезда в Мец она получила ушиб ноги.

В целом, игра получилась упорной. После первой половины встречи ни одна из команд так и не вышла вперед, а зрители увидели боевую ничью – счет был 11:11.

Во втором тайме хозяйки площадки усилили натиск на ворота соперниц и сумели перевести количество активных действий в результат на табло – разрыв в счете за 10 минут до конца поединка достиг шести голов в пользу гандболисток «Меца».

Статистика матча. Фото: ГК "Ростов-Дон"

Тем не менее, «Донские красавицы» сражались до последней секунды. Ростовчанки отыграли четыре мяча и почти догнали своих сопениц, однако победить им так и не удалось.

Следующий матч «Ростов-Дон» проведет дома, 1 февраля, против норвежского клуба «Вайперс».

КОНКРЕТНО

«Мец» (Франция) – «Ростов-Дон» (Россия) – 23:20 (11:11)

«Ростов-Дон»: Пессоа (7/24, 29%), Седойкина (7/13, 54%), Габисова; Манагарова - 6, Фролова - 5, Бобровникова - 4, Сень - 2, Кузнецова - 1, Аббинг - 1, Борщенко - 1, Кожокарь, Бенке, Макеева, Маслова.

25 января. Мец, Les Arenes de Metz

ИСТОЧНИК KP.RU