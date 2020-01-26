2020-01-26T10:11:01+03:00
Общество

Василий Голубев назвал вескую причину для отставки глав донских муниципалитетов

Губернатор сделал заявление на совещании регионального Минстроя
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Небрежное отношение к памятникам Великой Отечественной войны недопустимо, уверен Василий Голубев. Фото: donland.ruНебрежное отношение к памятникам Великой Отечественной войны недопустимо, уверен Василий Голубев. Фото: donland.ru
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Донской глава Василий Голубев назвал недопустимым выражать халатное отношение к состоянию мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Губернатор пояснил, что в муниципалитетах Ростовской области за хорошим состоянием памятников ВОВ обязаны следить лично руководители районов, для которых это – зона личной ответственности. Соответствующее заявление было им сделано на совещании Минстроя.

Чиновники, не справляющиеся с поставленной задачей, могут лишиться своих постов.

- Перед главами всех муниципалитетов стоит задача держать в порядке мемориалы. На эти работы из бюджета направили 86 миллионов рублей. Если в каком-либо муниципалитете будет неудовлетворительное состояние, то не думаю, что глава администрации будет работать, - недвусмысленно заявил губернатор Ростовской области.

Отметим, что на Дону в настоящее время числятся около 1,8 тысячи таких объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Василий Голубев назвал вескую причину для отставки глав донских муниципалитетов
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