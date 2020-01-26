«Орел в гнезде, полет нормальный»: Павла Деревянко признали лучшим актером сериалов

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:49:19+03:00

Павла Деревянко горячо поздравили с победой поклонники в интаграме. Фото: instagram.com/pablo_derevyanko

К успеху его привел фильм «Домашний арест»

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Таганрожец Павел Деревянко удостоился профессиональной награды.

Обладателей национальной кинопремии «Золотой орел» назвали накануне в Москве. Актера отметили за лучшую мужскую роль на телевидении за фильм «Домашний арест».

- Орел в гнезде, что называется. Спасибо киноакадемии «Золотой орёл». Полёт нормальный, - написал Деревянко в своем профиле инстаграм.

pablo_derevyanko Павел Деревянко рассказал об успехе в своем инстаграме.

«Браво, дорогой! Поздравляем!», «Пашуля, красавец!», «Серьезное достижение для серьезного артиста!», «Надеемся, что ваших работ на ТВ будет еще очень много!», «Заслуженно, красавчик!», «Ждем «Оскара», - эмоционально отреагировали фолловеры Павла на радостную весть.

Отметим, что кинематографическая премия «Золотой орел» была учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году.

Престижная награда присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.

ИСТОЧНИК KP.RU