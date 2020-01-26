«Орел в гнезде, полет нормальный»: Павла Деревянко признали лучшим актером сериалов
Таганрожец Павел Деревянко удостоился профессиональной награды.
Обладателей национальной кинопремии «Золотой орел» назвали накануне в Москве. Актера отметили за лучшую мужскую роль на телевидении за фильм «Домашний арест».
- Орел в гнезде, что называется. Спасибо киноакадемии «Золотой орёл». Полёт нормальный, - написал Деревянко в своем профиле инстаграм.
«Браво, дорогой! Поздравляем!», «Пашуля, красавец!», «Серьезное достижение для серьезного артиста!», «Надеемся, что ваших работ на ТВ будет еще очень много!», «Заслуженно, красавчик!», «Ждем «Оскара», - эмоционально отреагировали фолловеры Павла на радостную весть.
Отметим, что кинематографическая премия «Золотой орел» была учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году.
Престижная награда присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
ИСТОЧНИК KP.RU