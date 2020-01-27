В Ростовской области из-за ветра затопило село

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:33:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области из-за шквалистого ветра произошли подтопления.

Трудная ситуация сложилась в поселке Узяк Азовского района. Здесь вода подошла вплотную к жилым домам. К счастью, в результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал.

Областное МЧС сообщает, что из-за отшумевшего накануне ветра из берегов также вышли Дон и Азовка. Из-за этого весь песчаный пляж в Азове ушел под воду.

Можно только догадываться, сколько грязи предстоит выгрести местным жителям после отлива, чтобы привести места места своего обитания в порядок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Штормовое предупреждение: в Ростове ветер усилится до 15-20 м/с.

Возможно падение деревьев и обрывы ЛЭП

ИСТОЧНИК KP.RU