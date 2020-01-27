В Ростовской области из-за ветра затопило село
В Ростовской области из-за шквалистого ветра произошли подтопления.
Трудная ситуация сложилась в поселке Узяк Азовского района. Здесь вода подошла вплотную к жилым домам. К счастью, в результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал.
Областное МЧС сообщает, что из-за отшумевшего накануне ветра из берегов также вышли Дон и Азовка. Из-за этого весь песчаный пляж в Азове ушел под воду.
Можно только догадываться, сколько грязи предстоит выгрести местным жителям после отлива, чтобы привести места места своего обитания в порядок.
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Возможно падение деревьев и обрывы ЛЭП
ИСТОЧНИК KP.RU