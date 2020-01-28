Объезд вокруг Ростова планируют построить за пять лет

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:46:39+03:00

Через пять лет появится кольцевая дорога вокруг Ростова Фото: "КП" Архив

Создание этой дороги началось еще в феврале 2018

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Объезд вокруг Ростова появится в течение ближайших пяти лет.

О сроках реализации проекта рассказал губернатор Василий Голубев на заседании областного министерства промышленности и энергетики. В феврале власти планируют еще раз обсудить детали строительства с федеральными дорожными агентствами. Стоит отметить, что власти уже достигли предварительной договоренности по поводу реализации проекта.

Строительство обхода донской столицы состоит из нескольких проектов. Одним из самых масштабных является обход города Аксая Ростовской области. Создание этой дороги началось еще в феврале 2018 года. В 2020 рабочие приступят к строительству основной части дороги.

- Общая протяженность этой части обхода составляет около 36 километров. Это сама дорога и два крупных моста через Дон и Аксайку. В течение ближайших трех лет, думаю, мы сможем выйти на завершение этой дороги. Она может серьезно разгрузить Ростов, – сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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В 2020 году начнется строительство кольцевой дороги вокруг Ростова-на-Дону.

Таким образом чиновники предполагают убрать транспортный поток через центр города.

ИСТОЧНИК KP.RU