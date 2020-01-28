Еще один надземный переход появится в донской столице

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:58:33+03:00

Дата строительства пока не назначена

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В Ростове-на-Дону в скором времени будет построен надземный переход в районе торгового центра «Вавилон».

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Переход планируется построить на проспекте Космонавтов рядом с Северным рынком. В ближайшее время проект должен пройти процедуру публичных слушаний, но дату еще не назначили.

В данный момент в этом месте можно перейти дорогу только по светофору. Переход построят за счет денег владельцев торгового центра.

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Сейчас решается вопрос по дате начала строительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU