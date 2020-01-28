Защитник Кирилл Маляров покинул «Ростов»

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:37:02+03:00

Кирилл Маляров присоединился к «Ростову» летом 2019 года. Фото: ФК "Ростов"

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Пресс-служба ФК «Ростов» сообщила о том, что защитник Кирилл Маляров покинул состав «желто-синих». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Как уточняется в сообщении, между футбольным клубом и самим спортсменом была достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Кирилл Маляров присоединился к «Ростову» летом 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU