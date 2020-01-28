Из аэропорта Платов уходит популярный лоукостер «Победа»

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:15:12+03:00

В летнем расписании 2020 года в Платове планировались рейсы "Победы" в Москву и Санкт-Петербург. Фото: radiokp.ru

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Один из самых известных российских лоукостеров «Победа» с апреля перестанет летать из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Платов.

Напомним, что в летнем расписании текущего года в аэрогавани планировались рейсы перевозчика по направлениям из Ростова-на-Дону в Москву и Санкт-Петербург.

Как утверждает источник ТАСС в «Аэрофлоте», такое решение авиакомпании продиктовано резким ростом тарифов ростовской воздушной гавани на наземное обслуживание в летнем расписании полетов 2020 года. По аналогичной причине, утверждает собеседник издания, «Победа» перестанет выполнять рейсы из Самары.

Вместе с тем, в пресс-службе Платова отрицают повышение тарифов на обслуживание.

- Авиакомпания «Победа» пользовалась программой скидок, которые аэропорт предоставляет авиакомпаниям при открытии новых маршрутов и наращивании пассажиропотока. В последний год «Победа» не выполняла данные условия, а после закрытия для полетов Грузии, транзитный пассажиропоток авиакомпании и вовсе стал сокращаться. В результате действие скидок прекратилось,— говорится в сообщении.

При этом в Платове уверены, что выпадающие рейсы «Победы» в короткие сроки заместят другие перевозчики, поскольку Москва и Санкт-Петербург являются довольно востребованными направлениями у пассажиров, вылетающих из Ростова.

ИСТОЧНИК KP.RU