Ростовчанин перевел с чужого телефона семь тысяч рублей другу

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:26:57+03:00

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В полицию города Ростова-на-Дону обратился мужчина, который сообщил, что стал жертвой преступления. Он рассказал, что с его счета таинственным образом исчезли семь тысяч рублей. Стражи порядка принялись выяснять, куда пропали деньги. И задержали предполагаемого преступника.

Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, задержанным оказался 26-летний ростовчанин. Прямо в магазине он попросил у незнакомого мужчины телефон якобы для того, чтобы связаться со своим знакомым. А когда гаджет оказался у него в руках, то перевел со счета хозяина мобильника семь тысяч рублей на карту своего друга.

Оказалось, что мужчина не первый раз использует такой способ обогащения. По уже налаженной схеме он облапошил еще одного горожанина. Тот стал беднее на 15 тысяч рублей.

В донском главке добавили, что в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах, не столь отдаленных. Сейчас мужчина находится под стражей.

- Если вас просят оказать помощь в совершении звонка, не передавайте телефон незнакомцу, наберите номер либо СМС самостоятельно и контролируйте ход ведения телефонного разговора, - советуют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU