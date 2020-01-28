В Ростовской области за год хотят привить от бешенства 275 тысяч собак и кошек

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:24:02+03:00

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В Ростовской области от бешенства хотят привить 275 тысяч собак и кошек за год. Такую цифру озвучили в региональном управлении ветеринарии. В частности, вакцину могут ввести 13 тысячам мурзиков и 262 тысяче барбосов. Причем бесплатно. При этом доктора используют вакцину отечественного производства.

- Для этого надо обратиться к участковому ветеринарному врачу в любую государственную станцию по борьбе с болезнями животных, - добавляют в ведомстве. - Процедура в среднем занимает от пяти до десяти минут. Но за семь-четырнадцать дней до прививки рекомендуется дать домашнему питомцу таблетку от гельминтов, а после вакцинации несколько дней не купать животное, чтобы не допустить переохлаждения и не спровоцировать иное заболевание.

В итоге после введения вакцины спустя 30-40 дней формируется устойчивый иммунитет к инфекциям. В этот период организм животного ослаблен и более чувствителен к естественному заражению, поэтому лучше избегать контактов питомца с другими животными.

Напомним, вакцинация против бешенства проводится один раз в год. Прививку нужно делать всем животным, начиная с двухмесячного возраста. При первичной вакцинации ветеринарный врач заведет паспорт животного, куда в дальнейшем будут заноситься все прививки. Этот документ владелец хранит и контролирует, когда наступает время делать ревакцинацию.

Адреса государственных ветлечебниц смотрите на сайте kp.ru

КОНКРЕТНО

Где сделать прививку

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863)251-82-09;

г. Ростов-на-Дону, ул.Серафимовича, 60, тел. (863) 210-80-90;

г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 232, тел. (863) 267-66-50;

г. Азов, ул. Ленина 74, тел. 8(86342)4-06-08;

г. Батайск, пер. Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17;

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09;

ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787;

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67;

г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365)7-00-68;

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

г. Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-91-43;

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49;

г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634)64-49-11;

п. Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;

г. Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00.

*По данным Управления ветеринарии РО.

ИСТОЧНИК KP.RU