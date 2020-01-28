2020-01-28T17:45:27+03:00
Общество

В донской столице могут пройти испытания белорусских электробусов

Глава горадминистрации Алексей Логвиненко поддержал предложение
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Вот такие красавцы могут в скором времени перевозить пассажиров в Ростове. Фото: bkm.byВот такие красавцы могут в скором времени перевозить пассажиров в Ростове. Фото: bkm.by
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В Ростове-на-Дону состоялась встреча руководства Ростовской области и донской столицы с дипломатическим корпусом республики Беларусь, на которой глава белорусского посольства в России Владимир Неронский выступил с инициативой провести тестовые испытания электробуса производства «Белкоммунмаш».

- Завод «Белкоммунмаш» - один из ведущих производителей наземного городского электрического транспорта на просторах Содружества. А те, кто уже успел оценить продукцию автопрома в СНГ, отмечают ее современный дизайн и большую вместительность 19-метровой низкопольной «гармошки». В ней привлекает пассажиров бесшумность и отсутствие вибраций, в салоне есть и места для инвалидной коляски с системами фиксации, - приводит слова диплома «Российская газета».

Современные электробусы из Беларуси завоевывают международные рынки, пояснил Владимир Неронский. Например, такие машины уже прошли первые тестовые испытания в Узбекистане. Кроме того, был заводом был изготовлен и успешно протестирован в Лондоне праворульный электробус. Теперь на очереди Ростов?

Главе администрации донской столицы Алексею Логвиненко предложение понравилось. Он сообщил представителю союзного государства, что в ближайшее время будет изучена возможность проведения тестовых испытаний электробуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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