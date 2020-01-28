28 Янв. 2020 2020-01-28T19:01:59+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 29 января 2020. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 29 января 2020

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Отключение света в Ростове-на-Дону 29 января 2020: где и когда. Как рассказали энергетики, плановые отключения электричества запланированы в городе в самое ближайшее время. А цель таких неудобств — не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где отключат свет 29 января

С 09:00 до 16:00:

- ул. Листопадова 13-161, 98-174; ул. 1-я линия 77-89, 68-72; ул. 3-я линия 72, 74

- ул. Владикавказская 1-23, 2-28; ул. Красногвардейская 1-31, 2-32; ул. Бондаренко 16-22; ул. Волгоградская 1-23, 2-28; ул. Бондаренко 14, 14А, 14Б; ул. Текучёва 9-35, 18-66; ул. Муравьёва 2; ул. Булавина 1-11а; пер. Трудовой 2-10; пер. Артельный 5-9; пер. Громкий 1-11, 2-22; пер. Подсолнечный 1-9, ул. Балочная 12-34, 23-35.

С 09:00 до 17:00:

- ул. Солидарности 1-125,2-114; пер. Норильский 14-28; ул. Детская 1-79, 2-72; пер. Рационализаторский 31-53, 24-40; ул. А. Блока 27-39, 28-36.

- пер. Аэроклубовский 40-48; ул. Портовая 372; ул. Магнитогорская 81-85- ул. Евдокимова 132г.

- бул. Платова 10, 11.

С 09:30 до 13:00:

ул. Закруткина 2/2.

ИСТОЧНИК KP.RU