2020-01-28T19:23:54+03:00
Происшествия

Под Ростовом в столкновении грузовика и иномарки погибли три человека

По факту ДТП проводится проверка
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростовской области произошло смертельное ДТП. Фото: пропаганда ГИБДД по РОВ Ростовской области произошло смертельное ДТП. Фото: пропаганда ГИБДД по РО
Изменить размер текста:

В Ростовской области случилась смертельная авария с участием двух иномарок.

Инцидент произошел сегодня, 28 января, около половины второго дня на 29 километре трассы Самбек - Матвеев Курган. 59-летний водитель автомобиля Kia Cerato выехал на встречную полосу. В результате этого легковушка лоб в лоб врезалась в Hyundai Porter под управлением 43-летнего водителя.

- В результате ДТП погиб водитель иномарки и его 21-летняя пассажирка, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Также от полученных травм на месте аварии погиб водитель грузовика. Оба автомобиля получили сильные механические повреждения и восстановлению не подлежат. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Цезаря Куникова из-за гололеда столкнулись пять автомобилей.

Водители шутят, что произошел «стихийный съезд любителей летней резины».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове бизнесмен присвоил 36 миллионов рублей
В Ростове лже-инвалид похитил у государства 800 тысяч рублей
В ростовском аэропорту задержали курившую на борту самолета пассажирку
Под Ростовом в столкновении грузовика и иномарки погибли три человека
Отключение света в Ростове-на-Дону 29 января 2020: где и когда
Летящий из Перми в Ростов-на-Дону самолет задержан на 14,5 часов из-за неисправности
В донской столице могут пройти испытания белорусских электробусов
В Ростовской области за год хотят привить от бешенства 275 тысяч собак и кошек
Ростовчанин перевел с чужого телефона семь тысяч рублей другу
Из аэропорта Платов уходит популярный лоукостер «Победа»
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Защитник Кирилл Маляров покинул «Ростов»
Еще один надземный переход появится в донской столице
Объезд вокруг Ростова планируют построить за пять лет
Появление на улице вооруженных военных в бронежилетах напугало ростовчан