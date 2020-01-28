Под Ростовом в столкновении грузовика и иномарки погибли три человека
В Ростовской области случилась смертельная авария с участием двух иномарок.
Инцидент произошел сегодня, 28 января, около половины второго дня на 29 километре трассы Самбек - Матвеев Курган. 59-летний водитель автомобиля Kia Cerato выехал на встречную полосу. В результате этого легковушка лоб в лоб врезалась в Hyundai Porter под управлением 43-летнего водителя.
- В результате ДТП погиб водитель иномарки и его 21-летняя пассажирка, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Также от полученных травм на месте аварии погиб водитель грузовика. Оба автомобиля получили сильные механические повреждения и восстановлению не подлежат. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU