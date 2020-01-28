Под Ростовом в столкновении грузовика и иномарки погибли три человека

28 Янв. 2020 2020-01-28T19:23:54+03:00

В Ростовской области произошло смертельное ДТП. Фото: пропаганда ГИБДД по РО

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области случилась смертельная авария с участием двух иномарок.

Инцидент произошел сегодня, 28 января, около половины второго дня на 29 километре трассы Самбек - Матвеев Курган. 59-летний водитель автомобиля Kia Cerato выехал на встречную полосу. В результате этого легковушка лоб в лоб врезалась в Hyundai Porter под управлением 43-летнего водителя.

- В результате ДТП погиб водитель иномарки и его 21-летняя пассажирка, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Также от полученных травм на месте аварии погиб водитель грузовика. Оба автомобиля получили сильные механические повреждения и восстановлению не подлежат. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Цезаря Куникова из-за гололеда столкнулись пять автомобилей.

Водители шутят, что произошел «стихийный съезд любителей летней резины».

ИСТОЧНИК KP.RU