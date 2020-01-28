2020-01-28T21:27:58+03:00
Происшествия

В Ростове лже-инвалид похитил у государства 800 тысяч рублей

Злоумышленник свою вину полностью признал
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове лже-инвалид заработал 800 тысяч рублей. Фото: прокуратура РОВ Ростове лже-инвалид заработал 800 тысяч рублей. Фото: прокуратура РО
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Лже-инвалид в Ростове-на-Дону незаконно получил 800 тысяч рублей.

В ходе следствия стало известно, что Андрей Моисеев без законных оснований получил справку об инвалидности второй группы бессрочно. После этого он обратился с заявлениями в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ и районное управление соцзащиты населения для постановки на учет и получения социальных выплат, приложив к заявлениям незаконно полученный документ об инвалидности.

В настоящее время он обвиняется по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере». Кроме того, известно, что назначенные социальные выплаты злоумышленник получал на протяжении пяти лет, в результате бюджету страны причинен имущественный ущерб на сумму более 800 тысяч рублей.

- В ходе рассмотрения уголовного дела судом Моисеев возместил причиненный ущерб в полном объеме. Приговором Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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