В Ростове бизнесмен присвоил 36 миллионов рублей

28 Янв. 2020 2020-01-28T22:18:33+03:00

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В Ростове за неуплату налогов понесет ответственность местный бизнесмен.

В ходе следствия стало известно, что бывший генеральный директор ЗАО «КомТех-Плюс» внес фальшивые сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, на прибыль организаций за 2015 год и за 2016 год и иные документы - книги покупок, регистры бухгалтерского учета компании. Таким образом, он уклонился от уплаты налогов и получил прибыль в сумме 36 миллионов рублей.

В настоящее время бизнесмен обвиняется в совершении преступления по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». В настоящее время наложен арест на имущество обвиняемого на сумму около 7 миллионов рублей.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU