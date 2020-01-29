"Делай это!": извращенец в темном подъезде напугал своим мужским достоинством молодую ростовчанку
В Ростове-на-Дону сексуальный маньяк выслеживает девушек и демонстрирует им свой пенис.
О произошедшем сообщил родственник одной из жертв в соцсети. Он рассказал, что вероятнее всего, извращенец выследил девушку в магазине на улице Содружества. После этого он следовал за ней до самого дома и проник в подъезд. Как только злоумышленник оказался со своей жертвой наедине, мужчина рывком снял штаны, глянул сверкающими глазами на девушку и сказал: «Делай это!». Девушка, конечно же, испугалась и закричала. Это спугнуло извращенца и он быстро убежал.
При этом, по словам работников магазина, уже несколько человек пожаловались на этого мужчину, но нарушителя до сих пор не поймали.
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ИСТОЧНИК KP.RU