2020-01-29T09:06:56+03:00
Общество

"Делай это!": извращенец в темном подъезде напугал своим мужским достоинством молодую ростовчанку

На нарушителя порядка жалуются уже не в первый раз
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовский извращенец нападает на девушек в подъездах. Фото: "Ростов Главный"Ростовский извращенец нападает на девушек в подъездах. Фото: "Ростов Главный"
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В Ростове-на-Дону сексуальный маньяк выслеживает девушек и демонстрирует им свой пенис.

О произошедшем сообщил родственник одной из жертв в соцсети. Он рассказал, что вероятнее всего, извращенец выследил девушку в магазине на улице Содружества. После этого он следовал за ней до самого дома и проник в подъезд. Как только злоумышленник оказался со своей жертвой наедине, мужчина рывком снял штаны, глянул сверкающими глазами на девушку и сказал: «Делай это!». Девушка, конечно же, испугалась и закричала. Это спугнуло извращенца и он быстро убежал.

При этом, по словам работников магазина, уже несколько человек пожаловались на этого мужчину, но нарушителя до сих пор не поймали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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