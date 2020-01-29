Стала известна дата прощания со зверски убитым депутатом Заксобрания и его супругой

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:15:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области стала известна дата прощания с депутатом Законодательного собрания региона Андреем Алабушевым, который погиб в собственном доме. Как рассказали в пресс-службе донского парламента, церемония прощания с Андреем Васильевичем пройдет в четверг, 30 января, с 10 до 13 часов. Желающих проводить народного избранника в последний путь будут ждать в фойе центра научного городка города Зернограда.

Напомним, предполагаемый убийца буквально изуродовал тела своих жертв - депутата и его супруги во вторник, 28 января. Их обнаружил водитель Андрея Васильевича, когда приехал узнать, почему тот не появился на работе. А меж тем небольшой городок в шоке, а на улицах новость об убийстве только и обсуждают. Многие тепло отзываются об убитой семье и соболезнуют близким и родным Алабушевых.

ИСТОЧНИК KP.RU