2020-01-29T16:15:07+03:00
Общество

Стала известна дата прощания со зверски убитым депутатом Заксобрания и его супругой

Траурное мероприятие пройдет в фойе научного центра
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Андрей Алабушев возглавлял предприятие "Донское" и работал депутатом. Фото: ЗС РОАндрей Алабушев возглавлял предприятие "Донское" и работал депутатом. Фото: ЗС РО
Изменить размер текста:

В Ростовской области стала известна дата прощания с депутатом Законодательного собрания региона Андреем Алабушевым, который погиб в собственном доме. Как рассказали в пресс-службе донского парламента, церемония прощания с Андреем Васильевичем пройдет в четверг, 30 января, с 10 до 13 часов. Желающих проводить народного избранника в последний путь будут ждать в фойе центра научного городка города Зернограда.

Напомним, предполагаемый убийца буквально изуродовал тела своих жертв - депутата и его супруги во вторник, 28 января. Их обнаружил водитель Андрея Васильевича, когда приехал узнать, почему тот не появился на работе. А меж тем небольшой городок в шоке, а на улицах новость об убийстве только и обсуждают. Многие тепло отзываются об убитой семье и соболезнуют близким и родным Алабушевых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Педофил с молотком в Ростове караулит школьников и показывает им половой орган
Высотку на площади Ленина в Ростове может заменить торговый центр
Прокуратура обжалует решение суда по делу главы донского минздрава
Эксперты не нашли грунтовых вод на стройплощадке МЭОК в Мясниковском районе
В торговом центре Ростова-на-Дону можно бесплатно пройти медобследование
В Ростовской области задержали пьяного угонщика
Жительница Ростовской области стала беднее на 300 тысяч рублей
Стала известна дата прощания со зверски убитым депутатом Заксобрания и его супругой
В Ростовской области растет число госпитализированных с ОРВИ
"Делай это!": извращенец в темном подъезде напугал своим мужским достоинством молодую ростовчанку
В Ростове на вымогательстве взятки в 800 тысяч рублей поймали бывшего полицейского
В Ростове бизнесмен присвоил 36 миллионов рублей
В Ростове лже-инвалид похитил у государства 800 тысяч рублей
В ростовском аэропорту задержали курившую на борту самолета пассажирку
Под Ростовом в столкновении грузовика и иномарки погибли три человека
Отключение света в Ростове-на-Дону 29 января 2020: где и когда
Летящий из Перми в Ростов-на-Дону самолет задержан на 14,5 часов из-за неисправности
В донской столице могут пройти испытания белорусских электробусов
В Ростовской области за год хотят привить от бешенства 275 тысяч собак и кошек
Ростовчанин перевел с чужого телефона семь тысяч рублей другу
Из аэропорта Платов уходит популярный лоукостер «Победа»
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Защитник Кирилл Маляров покинул «Ростов»
Еще один надземный переход появится в донской столице
Объезд вокруг Ростова планируют построить за пять лет
Появление на улице вооруженных военных в бронежилетах напугало ростовчан