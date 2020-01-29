Жительница Ростовской области стала беднее на 300 тысяч рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:33:22+03:00

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В полицию Аксайского района Ростовской области обратился местная жительница, которая рассказала, что кто-то проник к ней в дом. Вернувшись, женщина обнаружила следы постороннего. Вдобавок, было повреждено окно, а еще пропали ювелирные изделия и крупная сумма денег. Общий ущерб дама оценила в 300 тысяч рублей.

Как рассказали в донском главке, по горячим следам им удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался 47-летний местный житель, у которого за плечами уже были несколько судимостей. Подозреваемый признался, что часть похищенного успел сдать в ломбард. А еще выяснилось, что он умудрился украсть из автомойки сумку со ста тысячами рублей. При этом деньги также уже успел потратить.

Теперь в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит ближайшие несколько лет провести за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU