2020-01-29T16:43:07+03:00
Общество

В Ростовской области задержали пьяного угонщика

Тот решил покататься на чужой иномарке после застолья
Ольга ГОПАЛО
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20-летний парень уже несколько раз был судим за кражу.20-летний парень уже несколько раз был судим за кражу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В отделе полиции в Ростовской области появился мужчина, который сообщил - у него угнали иномарку «Фольксваген Пассат». Инцидент произошел в Орловском районе Дона. По городу сразу же был объявлен план "Перехват". В результате, стражам порядка удалось отыскать схожий по описаниям автомобиль.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, угонщиком оказался 20-летний парень, который уже несколько раз был судим за кражу. Оказалось, что тот вместе с хозяином авто выпивал в гараже одного из коммунальных хозяйств. А когда владелец машины уснул, злоумышленника потянуло на приключения, и он решил покататься на чужом добре. Однако далеко уехать ему не пришлось: пьяного водителя задержали стражи порядка.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Сам он находится под стражей, а машину уже вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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