2020-01-29T17:43:46+03:00
Общество

Прокуратура обжалует решение суда по делу главы донского минздрава

Заседание назначено на 31 января
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Татьяна Быковская много лет руководит донским минздравом. Фото: Правительство РО.Татьяна Быковская много лет руководит донским минздравом. Фото: Правительство РО.
Изменить размер текста:

В пятницу, 31 января, в Ростовском областном суде будет обжаловано решение по делу главы донского минздрава Татьяны Быковской. Известно, что несколько дней назад суд Ленинского района Ростова-на-Дону не продлил ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Министра подозревают в превышении должностных полномочий.

Как стало известно «Комсомольской правде» из собственных источников, апелляция по назначена на десять часов утра. А в 14:00 часов аналогичное заседание пройдет в отношении заместителя Татьяны Юрьевны. В настоящее время Станислав Беседовский переведен из СИЗО под домашний арест.

К слову, уже во вторник, 28 января, Татьяна Быковская вышла на работу, где ее с нетерпением ждали коллеги и подчиненные. И в тот же день приняла участие в открытии одной из медицинских клиник в городе Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Педофил с молотком в Ростове караулит школьников и показывает им половой орган
Высотку на площади Ленина в Ростове может заменить торговый центр
Прокуратура обжалует решение суда по делу главы донского минздрава
Эксперты не нашли грунтовых вод на стройплощадке МЭОК в Мясниковском районе
В торговом центре Ростова-на-Дону можно бесплатно пройти медобследование
В Ростовской области задержали пьяного угонщика
Жительница Ростовской области стала беднее на 300 тысяч рублей
Стала известна дата прощания со зверски убитым депутатом Заксобрания и его супругой
В Ростовской области растет число госпитализированных с ОРВИ
"Делай это!": извращенец в темном подъезде напугал своим мужским достоинством молодую ростовчанку
В Ростове на вымогательстве взятки в 800 тысяч рублей поймали бывшего полицейского
В Ростове бизнесмен присвоил 36 миллионов рублей
В Ростове лже-инвалид похитил у государства 800 тысяч рублей
В ростовском аэропорту задержали курившую на борту самолета пассажирку
Под Ростовом в столкновении грузовика и иномарки погибли три человека
Отключение света в Ростове-на-Дону 29 января 2020: где и когда
Летящий из Перми в Ростов-на-Дону самолет задержан на 14,5 часов из-за неисправности
В донской столице могут пройти испытания белорусских электробусов
В Ростовской области за год хотят привить от бешенства 275 тысяч собак и кошек
Ростовчанин перевел с чужого телефона семь тысяч рублей другу
Из аэропорта Платов уходит популярный лоукостер «Победа»
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Защитник Кирилл Маляров покинул «Ростов»
Еще один надземный переход появится в донской столице
Объезд вокруг Ростова планируют построить за пять лет
Появление на улице вооруженных военных в бронежилетах напугало ростовчан