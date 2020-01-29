Прокуратура обжалует решение суда по делу главы донского минздрава

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:43:46+03:00

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В пятницу, 31 января, в Ростовском областном суде будет обжаловано решение по делу главы донского минздрава Татьяны Быковской. Известно, что несколько дней назад суд Ленинского района Ростова-на-Дону не продлил ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Министра подозревают в превышении должностных полномочий.

Как стало известно «Комсомольской правде» из собственных источников, апелляция по назначена на десять часов утра. А в 14:00 часов аналогичное заседание пройдет в отношении заместителя Татьяны Юрьевны. В настоящее время Станислав Беседовский переведен из СИЗО под домашний арест.

К слову, уже во вторник, 28 января, Татьяна Быковская вышла на работу, где ее с нетерпением ждали коллеги и подчиненные. И в тот же день приняла участие в открытии одной из медицинских клиник в городе Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU