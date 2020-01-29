Педофил с молотком в Ростове караулит школьников и показывает им половой орган
В Ростове обнаружился маньяк, который пристает к детям на улицах города.
Мужчина бродит по донской столице и поджидает школьников. Очевидцы уверяют, что мужчина носит с собой палку с гвоздями, молоток и отвертку. Педофил подходит к возвращающимся из школы мальчикам и девочкам и демонстрирует свое мужское достоинство. Информация об извращенце появилась в социальных сетях.
- Надеемся, правоохранительные органы уже проверяют эту информацию! За детей страшно, - написали обеспокоенные жители донской столицы.
Сообщение о педофиле разослали и в родительские чаты. Ростовчане отметили, что мужчина может поджидать детей на ЗЖМ, в районах Стройгородок, Военвед и Соловьиная Роща. Неравнодушные ростовчане просят жителей города быть осторожными и беречь детей.
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На нарушителя порядка жалуются уже не в первый раз.
ИСТОЧНИК KP.RU