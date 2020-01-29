Вора-рецидивиста поймали в Ростовской области

29 Янв. 2020 2020-01-29T19:31:51+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 47-летний местный житель Аксайского района пробрался во временно пустующий дом и украл оттуда ювелирные украшения. Общая сумма похищенного составила около 300 тысяч рублей. Часть из этого он сдал в ломбард. Вернувшаяся домой хозяйка обнаружила следы постороннего, взломанное окно и исчезновение драгоценностей. Она незамедлительно обратилась в полицию с заявлением о краже.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции, где выяснилось, что ранее он уже был неоднократно судим. Кроме того, он оказался причастен еще к одному преступлению. Он проник в помещение автомойки, где украл сумку, в которой находилось более 100 тысяч рублей. Деньги он потратил.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU