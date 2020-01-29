2020-01-29T19:31:51+03:00
Происшествия

Вора-рецидивиста поймали в Ростовской области

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове задержали вора-рецидивистаВ Ростове задержали вора-рецидивистаФото: Ирина ПОТЕРЯ
Изменить размер текста:

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 47-летний местный житель Аксайского района пробрался во временно пустующий дом и украл оттуда ювелирные украшения. Общая сумма похищенного составила около 300 тысяч рублей. Часть из этого он сдал в ломбард. Вернувшаяся домой хозяйка обнаружила следы постороннего, взломанное окно и исчезновение драгоценностей. Она незамедлительно обратилась в полицию с заявлением о краже.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции, где выяснилось, что ранее он уже был неоднократно судим. Кроме того, он оказался причастен еще к одному преступлению. Он проник в помещение автомойки, где украл сумку, в которой находилось более 100 тысяч рублей. Деньги он потратил.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотовый за 70 тысяч похитила злоумышленница у дончанки в торговом центре.

Подозреваемая призналась в совершении кражи мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24