В Ростове по факту избиения школьницы проводится проверка
В одной из ростовских школ избили девочку.
Инцидент произошел 27 января в школе №75 в микрорайоне Суворовском. Учащаяся пятого класса на территории образовательного учреждения подверглась нападению старшеклассников. Девочка в результате этого получила травмы. Информация об этом появилась в социальных сетях. Родственники заявили о произошедшем в полицию. В самой школе эти сведения не подтверждают.
В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.
- По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU