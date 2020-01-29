В Ростове по факту избиения школьницы проводится проверка

29 Янв. 2020 2020-01-29T20:07:14+03:00

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В одной из ростовских школ избили девочку.

Инцидент произошел 27 января в школе №75 в микрорайоне Суворовском. Учащаяся пятого класса на территории образовательного учреждения подверглась нападению старшеклассников. Девочка в результате этого получила травмы. Информация об этом появилась в социальных сетях. Родственники заявили о произошедшем в полицию. В самой школе эти сведения не подтверждают.

В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

- По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU