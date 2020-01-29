В Ростовской области в хозпостройке заживо сгорел человек
В Ростовской области произошел пожар, в котором погиб человек.
Инцидент произошел 28 января в 07:24 утра в городе Донецке. На улице Шахтной загорелась хозяйственная постройка. На место происшествия выехала пожарная бригада.
К моменту приезда огнеборцев, пламя распространилось на 12 квадратных метров. На локализацию возгорания потребовалось всего 10 минут. Еще пять минут ушло на полную ликвидацию пожара. В постройке позже обнаружили труп заживо сгоревшего человека.
- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 12 человек личного состава, три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU