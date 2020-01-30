Батайчанин проведет срок за решеткой за хранение оружия и сбыт наркотиков
Батайчанин получил срок за сбыт наркотиков и хранение оружия.
В ходе следствия стало известно, что подсудимый купил у неизвестного запрещенное вещество и спрятал его у себя в гараже, чтобы продать. Во время «контрольной закупки» он продал сотруднику полиции больше 1 г наркотика, что является крупным размером. После этого у него провели обыск, в результате которого обнаружили обрез охотничьего ружья и патроны к нему. Разумеется, хранилось все это незаконно.
- К 16 годам тюрьмы приговорил суд жителя Батайска. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.Приговор в законную силу еще не вступил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU