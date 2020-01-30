2020-01-30T10:16:21+03:00
Общество

Ростовчанка отправит сына в путешествие по Южной Америке

Деньги на поездку она выиграла в лотерею
Ольга ГОПАЛО
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Деньги на поездку женщина выиграла в лотерею. Фото: пресс-служба Столото.Деньги на поездку женщина выиграла в лотерею. Фото: пресс-служба Столото.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Верно говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Жительница Ростовской области решила проверить народную мудрость и нашла повод собрать всю семью у телевизора. Сусанна Сахаджиян купила лотерейные билеты. А утром 1 января вместе с родными принялась следить за игрой. И, как оказалось, не напрасно. В фавориты выбился билет ее сына и когда ведущий назвал последнюю цифру, дончане не могли сдержать эмоций.

- Мы так прыгали и кричали, что чуть дом пополам не сложился, - с улыбкой на лице вспоминает женщина.

Оказалось, что сама она работает заместителем директора риэлтерской компании. А ее взрослый сын частенько дарит маме путевки за границу. В этот раз она решила порадовать его. Женщина рассказала, что тот давно мечтает о путешествии по Южной Америке. Поэтому маршруте следующей его поездки догадаться будет не сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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