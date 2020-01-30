В государственном цирке Ростова-на-Дону выступит легендарная династия

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:08:21+03:00

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В цирке Ростова-на-Дону стартует грандиозное шоу творческих импровизаций «Аливрувер», что в переводе означает «чтение пьесы с листа, импровизация». Премьера назначена на 1 февраля. Программа с огромным успехом объехала уже почти всю Россию и вот теперь добралась до южной столицы.

Как рассказали в цирке, руководителем шоу является внучка знаменитого циркового дрессировщика Валентина Филатова - Юлия. Однако главная на сцене не она, а ее дети - Михаил и Анастасия Филатовы-Клыковы, которые словно были рождены для манежа. В коммуникации с животными Анастасии нет равных: она легко управляется с попугаями, пони и даже с медведями, и змеями. А Михаил, благодаря опыту в организации театральных представлений, ловко вплетает общение со зрителями в свои репризы - никогда не знаешь, каким будет его следующее действо.

Фото: архив Государственного цирка

Известно, что в представлении задействовано порядка полсотни человек, каждое представление не похоже на предыдущее. Всего в феврале запланировано 16 представлений и посмотреть будет на что: за 2,5 часа на манеже появляется около 40 животных.

- Нам отрадно, что первая программа нового года, новое десятилетие мы открываем именно с этого шоу, - рассказал руководитель Ростовского государственного цирка Игорь Байтингер. - Это знаменательно и лестно, что потомки легендарного Ивана Лазаревича Филатова, который в пятидесятые годы прошлого века жил в донской столице, выступят на нашей арене. Ребята не только сохранили наследие деда и прадеда, но и привнесли в традиционное цирковое шоу ноты современности. Уверен, никто не останется равнодушным, это очень теплое, яркое и зрелищное представление, где каждый найдет что-то для себя.