Ростовский художник обвинил «Первый канал» в краже шрифта
Графический дизайнер из донской столицы Евгений Зубков на своей странице во «ВКонтакте» заявил о том, что Первый канал украл авторский шрифт леттеринг и использует его в логотипе сериала «Ученица Мессинга».
- «Первый канал» украл мой авторский леттеринг и использовал его в качестве логотипа нового сериала «Ученица Мессинга». Некоторые буквы были просто скопированы целиком, а остальные неумело собраны из их элементов. Я нормально отношусь к копированию в целях самообучения, либо при полном переосмыслении исходного материала. Но не в том случае, когда по «главному каналу страны» в прайм-тайм транслируется моя работа, испорченная людьми, не имеющими даже базовых знаний каллиграфии, - написал Евгений.
Кроме того, он намекнул, что, возможно, вскоре последует судебное разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU