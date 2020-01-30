2020-01-30T17:20:20+03:00
Общество

Ростовский художник обвинил «Первый канал» в краже шрифта

Он раздумывает над тем, чтобы подать иск в суд
Игорь Гошев
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Художник утверждает, что шрифт придумал он. Фото: "Первый канал"Художник утверждает, что шрифт придумал он. Фото: "Первый канал"
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Графический дизайнер из донской столицы Евгений Зубков на своей странице во «ВКонтакте» заявил о том, что Первый канал украл авторский шрифт леттеринг и использует его в логотипе сериала «Ученица Мессинга».

- «Первый канал» украл мой авторский леттеринг и использовал его в качестве логотипа нового сериала «Ученица Мессинга». Некоторые буквы были просто скопированы целиком, а остальные неумело собраны из их элементов. Я нормально отношусь к копированию в целях самообучения, либо при полном переосмыслении исходного материала. Но не в том случае, когда по «главному каналу страны» в прайм-тайм транслируется моя работа, испорченная людьми, не имеющими даже базовых знаний каллиграфии, - написал Евгений.

Кроме того, он намекнул, что, возможно, вскоре последует судебное разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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