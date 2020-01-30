Ростовчанка забыла в такси сумку с 239 тысячами рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:26:39+03:00

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Жительница города Ростова-на-Дону обратилась в полицию, рассказав, что стала жертвой преступления. По ее словам, она забыла сумку с крупной суммой денег в такси.

Вероятно, после попытки вернуть рюкзак своими силами, дама и обратилась в правоохранительные органы. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, отыскать подозреваемого стражам порядка не составило труда.

На карандаш попался 33-летний ростовчанин. Оказалось, что тот действительно нашел сумку с деньгами. В общей сложности, в ней находились 239 тысяч рублей. Кругленькую сумму он уже успел потратить за то время пока его искали.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если суд признает его виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет за решеткой. Сейчас ростовчанин находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU