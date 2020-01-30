2020-01-30T17:53:20+03:00
Происшествия

Чисто по кайфу: автомойщик разбил вымытую иномарку клиента в Ростове

Он решил сгонять на красивой машине по своим делам, но получилось так себе
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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А ведь можно было просто помыть машину и вернуть ее клиенту - но не тут-то было.А ведь можно было просто помыть машину и вернуть ее клиенту - но не тут-то было.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ростовчанин, решивший сделать благое дело — вымыть свой автомобиль «Шкода» от уличной грязи - столкнулся с самоуправством сотрудника мойки, куда он сдал изрядно припыленную «ласточку».

Горожанин вручил мойщику ключи от иномарки, чтобы тот совершил все очистительные манипуляции. Работник остался наедине с легковушкой. Честно вымыв машину, он решил воспользоваться удобным случаем и прокатиться на клиентской иномарке по своим делам. И сделал это совершенно напрасно.

Вернувшись за автомобилем, хозяин «Шкоды» обнаружил ее пропажу.

Автомойщика тоже и след простыл - на рабочем месте никого не оказалось.

Ростовчанин тут же отправился в полицию, где рассказал о случившейся с ним истории. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД задержали 56-летнего подозреваемого и доставили его в «дежурку».

Как выяснили полицейские, автомойщик оказался неважным водителем — за время управления «Шкодой» он умудрился врезаться на отмытой машине в другое авто.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе областного главка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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