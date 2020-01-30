Чисто по кайфу: автомойщик разбил вымытую иномарку клиента в Ростове
Ростовчанин, решивший сделать благое дело — вымыть свой автомобиль «Шкода» от уличной грязи - столкнулся с самоуправством сотрудника мойки, куда он сдал изрядно припыленную «ласточку».
Горожанин вручил мойщику ключи от иномарки, чтобы тот совершил все очистительные манипуляции. Работник остался наедине с легковушкой. Честно вымыв машину, он решил воспользоваться удобным случаем и прокатиться на клиентской иномарке по своим делам. И сделал это совершенно напрасно.
Вернувшись за автомобилем, хозяин «Шкоды» обнаружил ее пропажу.
Автомойщика тоже и след простыл - на рабочем месте никого не оказалось.
Ростовчанин тут же отправился в полицию, где рассказал о случившейся с ним истории. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД задержали 56-летнего подозреваемого и доставили его в «дежурку».
Как выяснили полицейские, автомойщик оказался неважным водителем — за время управления «Шкодой» он умудрился врезаться на отмытой машине в другое авто.
- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе областного главка.
ИСТОЧНИК KP.RU